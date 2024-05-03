Об этом сообщил мэр регионального центра Дмитрий Наумов.

В 2024 году во Владимирской области отремонтируют девять участков дорог. Об этом сообщил мэр регионального центра Дмитрий Наумов.Это стало возможным благодаря поддержке Александра Авдеева. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные работы» будут отремонтированы следующие участки дорог:Участок автомобильной дороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово;Участок автомобильной дороги по ул. Луневской;Автомобильная дорога по ул. Элеваторной;Участок автомобильной дороги «Ладога-Лунево»;Участок автомобильной дороги по проспекту Ленина;Автомобильная дорога по ул. Энергетиков;Участок автомобильной дороги по ул. Добросельской (от д. №121 по ул. Большая Нижегородская до ул. Погодина);Участок автомобильной дороги по ул. Большой Нижегородской (от ул. Добросельская до д. №81 по ул. Большая Нижегородская (ВХЗ));Участок автомобильной дороги по ул. Горького (от д. №36 до д. №87).«В настоящее время определили подрядчиков, провели торги. На некоторых объектах уже начались ремонтные работы», – пишет градоначальник.Завершить ремонт планируется до конца лета.