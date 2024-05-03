Об этом сообщил мэр регионального центра Дмитрий Наумов.
В 2024 году во Владимирской области отремонтируют девять участков дорог. Об этом сообщил мэр регионального центра Дмитрий Наумов.
Это стало возможным благодаря поддержке Александра Авдеева. Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные работы» будут отремонтированы следующие участки дорог:
Участок автомобильной дороги Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово;
Участок автомобильной дороги по ул. Луневской;
Автомобильная дорога по ул. Элеваторной;
Участок автомобильной дороги «Ладога-Лунево»;
Участок автомобильной дороги по проспекту Ленина;
Автомобильная дорога по ул. Энергетиков;
Участок автомобильной дороги по ул. Добросельской (от д. №121 по ул. Большая Нижегородская до ул. Погодина);
Участок автомобильной дороги по ул. Большой Нижегородской (от ул. Добросельская до д. №81 по ул. Большая Нижегородская (ВХЗ));
Участок автомобильной дороги по ул. Горького (от д. №36 до д. №87).
«В настоящее время определили подрядчиков, провели торги. На некоторых объектах уже начались ремонтные работы», – пишет градоначальник.
Завершить ремонт планируется до конца лета.