Глэмпинг-парк для туристов и любителей отдохнуть на природе расположился в поселке Грибово. Там уже установили домики для круглогодичного проживания, закупили туда мебель, технику, посуду и

Глэмпинг-парк для туристов и любителей отдохнуть на природе расположился в поселке Грибово. Там уже установили домики для круглогодичного проживания, закупили туда мебель, технику, посуду и все необходимое. В правительстве напомнили, что в 2022 году проект «Грибово Парк» стал обладателем федерального гранта «Агротуризм» в размере 9,8 миллионов рублей. Помимо домиков, сейчас в Грибово уже построены объекты