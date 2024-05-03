В Астраханской области проходит арт-фестиваль Степь. Одним из его мероприятий стал запуск в небо невероятных текстильных скульптур.

Действо проходило в камызякском селе Чаган. Именно там организаторы арт-фестиваля отдали на волю крепкого астраханского ветра мифологических существ — степную гидру, водяную руку и так далее.Как уточняет телеграм-канал В Астрахани что-то происходит ВАП, это работы из текстиля. А выполнены они были одной из известных и самобытных художниц России — Ульяны Подкорытовой.Отметим, что Степь будет идти в нашем регионе до конца месяца. Основные мероприятия идут в галерее Подворье. Например, в эту пятницу там состоится лекция о деревянной культуре Астрахани.