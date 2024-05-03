Супруг погибшей беременной женщины «достучался» до властей. Мужчина решил не сдаваться и наказать, по его мнению, виновных в смерти своей жены. Как сообщили в Следкоме области, расследование
Супруг погибшей беременной женщины «достучался» до властей. Мужчина решил не сдаваться и наказать, по его мнению, виновных в смерти своей жены. Как сообщили в Следкоме области, расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Напомним, трагедия случилась 8 марта в Областном перинатальном центре. Беременная двойней 34-летняя роженица погибла вместе с детьми. Тогда