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<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2024-glava-sledkoma-rf-aleksandr-bastrykin-eshhe-raz-obratil-vnimanie-na-delo-o-pogibshej-rozhenice-vo-vladimire.html" target="_blank">Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин еще раз обратил внимание на дело о погибшей роженице во Владимире</a> - Супруг погибшей беременной женщины «достучался» до властей. Мужчина решил не сдаваться и наказать, по его мнению, виновных в смерти своей жены. Как сообщили в Следкоме области, расследование