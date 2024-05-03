Из Гусь-Хрустального в зону проведения специальной военной операции доставили 20 тонн питьевой воды.

Из Гусь-Хрустального в зону проведения специальной военной операции доставили 20 тонн питьевой воды. Об этом 2 мая рассказала правительства Владимирской области.Отмечается, что гуманитарный груз получили военнослужащие из подшефного подразделения. Бойцы от души поблагодарили земляков за помощь.«За воду отдельная благодарность, это очень ценный и важный груз. Малая Родина всегда с нами, мы это видим и чувствуем», - приводит пресс-служба слова защитников Отечества.