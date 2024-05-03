Как в Покровском монастыре Суздаля готовятся встретить главный праздник - Светлое Воскресение...

Как в Покровском монастыре Суздаля готовятся встретить главный праздник - Светлое Воскресение Христово?Эти дни наполнены молитвой в Свято-Покровской женской обители Суздаля. В одном из самых знаменитых российских монастырей побывала Мария Платанюк.- Мы печём заранее всё, за неделю до Пасхи примерно. Несколько дней. В день по 200-300 печём.В трапезной - аромат свежих монастырских куличей. К великому празднику их испекли сотни. На белой глазури расцветает Весна. Вся палитра - символ торжества Жизни.Куличи - на пасхальном столе, они обязательны, - украшает монахиня Филарета. Выпускница Палехского художественного училища (мастер иконописи и лаковой миниатюры).Филарета, монахиня Свято-Покровского женского монастыря г. Суздаля:- Пасха - это праздников праздник. Пасха - она и для постящихся, и непостящихся, и для верующих, и для неверующих...Христос для всех воскрес!Здесь же пасхальные яйца. Этот цвет, а еще и вкус даёт луковая шелуха. После Великого поста сестры обители попробуют и творожную Пасху. Её традиционно готовит мать Елизавета.- Всё смешивается. Тщательно. И кладётся уже в форму, под пресс.В суздальский Свято-Покровский монастырь монахиня Елизавета, - она родом из Подмосковья, - пришла без малого тридцать лет назад, в 1996-ом. Обитель стала её домом.Елизавета, монахиня Свято-Покровского женского монастыря г. Суздаля:- Это моя жизнь. Это мой спасительный путь такой. Надеюсь, что, с Божьей помощью, - я его пройду.Весна торжествует и здесь, под сводами монастырской библиотеки. В эти дни она напоминает оранжерею. Праздничные композиции из сотен цветов создают профессиональные декораторы.Ольга Филимонова рассказывает: с Покровского монастыря - "твердыни веры" - для неё когда-то началось знакомство с древним Суздалем. Особое внимание в работе - белому цвету. Эта композиция - специально для чина выноса и погребения плащаницы.Ольга Филимонова, декоратор:- Храм украшается белыми цветами, в знак чистоты Господа нашего, Иисуса Христа. И, соответственно, здесь берутся цветы: розы, хризантемы, маттиола, и другие будут ещё цветы.Белокаменная обитель на высоком правом берегу суздальской Каменки - вот уже много веков - центр духовного притяжения. Верующих встретят Святые врата с Благовещенской надвратной церковью. И храм, и мощная крепостная стена одновременно.Монастырь Покрова Богоматери был "обетным". По преданию, суздальско-нижегородский князь Андрей Константинович основал его в 1364-ом году, после чудесного спасения, - ладья попала в сильную бурю на Волге, но после молитв Богородице река "усмирилась".Мария Платанюк, корреспондент:- Покровский собор 1518-ого года постройки - главный храм Свято-Покровской женской обители Суздаля. И его главная архитектурная жемчужина, центральный памятник архитектурного ансамбля. Первая служба в возрожденной обители прошла как раз на Пасху- 26 апреля 1992-ого года, в усыпальнице Покровского собора.Это было богослужение после молчания протяженностью в 70 лет. В этом году обитель отмечает 32-ую годовщину со дня духовного возрождения... Верой, трудом, молитвой... Сестры прошли сложный путь. Первой игуменией возрожденного монастыря стала мать София (Нина Николаевна Комарова). Первые насельницы тогда жили в монастырской колокольне, но постепенно гостиница "Покровская" все же "освободила" территорию. В знаменитом Зачатьевском храме, который с 1981-ого был рестораном, вновь зазвучали молитвы.- Главная святыня монастыря - мощи преподобной Софии Суздальской. Мы почитаем очень эту святую...Старица София Суздальская, в миру - супруга Василия Третьего Соломония Сабурова, - стала одной из первых инокинь Покровского монастыря. Поклониться ее мощам приезжают со всей страны. В зимнее время святыня хранится в Зачатьевском храме. На Пасху реликвию переносят в главный - Покровский собор, - рассказывает игумения Екатерина. Преемница матери Софии, нынешняя настоятельница обители.Игумения Екатерина (Кожевникова), настоятельница Свято-Покровского женского монастыря г. Суздаля:- Там мы уже будем молиться до Покрова. До нашего самого главного праздника - престольного - Покрова Пресвятой Богородицы. И после этого праздника мы опять вернёмся в этот Зачатьевский храм.Покровский монастырь иногда называют обителью "царских жен". Он связан с именами многих именитых пострижениц, представительниц знатных родов. Эти страницы истории здесь бережно хранят.По словам матери Екатерины, игуменское служение - очень ответственное послушание и перед Богом, и перед сёстрами, и перед людьми. Игумения отвечает за всё. Приезжающих, а особенно много паломников в предпасхальные и пасхальные дни, настоятельница встречает по-матерински тепло и радушно. Помогая, в том числе и мудрым советом.Время перед Пасхой, и особенно страстная седмица - наполнены усердным молитвенным служением, - подчёркивает игумения Екатерина. Разделить особый дух этих дней здесь, в Покровской обители, призывают всех желающих.Игумения Екатерина (Кожевникова), настоятельница Свято-Покровского женского монастыря г. Суздаля:- Молитвенно готовим себя...Службы такие продолжительные, очень умилительные, и в тоже время скорбные. Потому что воспоминаются страсти Христовы.Главный смысл светлого праздника Пасхи - победа Жизни над смертью. Вера в воскресение Спасителя. Того, кто пожертвовал собой ради рода человеческого. И открыл путь к бессмертию души.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".