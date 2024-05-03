Как во Владимире стать моделью? С чего начать, если хочешь стать моделью? И где этому можно...

Как во Владимире стать моделью?С чего начать, если хочешь стать моделью? И где этому можно научиться во Владимире, расскажет Ангелина СвищГрация в каждом движении. Уверенную походку юных владимирских манекенщиц подиумы Москвы, Санкт-Петербурга и Китая знают хорошо. В модельном агентстве Лемар обучаются около 60 детей и подростков в возрасте от 3 до 15 лет. Все они практически с первых дней участвуют во всероссийских и международных показах мод, в коммерческих съемках и в клипах российских звезд.Мария Леготина, генеральный директор модельного агентства ЛеМар:- В городе Владимир мы уже существуем больше 3 лет. за этот период у нас отучилось больше трехсот учеников, и мы себя зарекомендовали только с положительной стороны.Модель - это не только про красоту, но и про развитие. Даша в модельном агентстве - уже 3 года. За это время мама девочки заметила, что дочь стала более спокойной, сконцентрированной. Благодаря своему увлечению юная модель побывала за границей.Светлана, мама модели:- Наше модельное агентство возглавляет Мария Николаевна. Я очень обрадовалась, когда узнала, что именно она будет этим заниматься, потому что она является топовым фотографом во Владимире.- Когда мы участвуем в показах, у нас расширяется география наших поездок, и это очень интересно. Кроме Российских городов таких как, Москва, Санкт-Петербург, мы покоряли даже Европу. Мы были на неделе Французской моды в Париже.Основные предметы в модельной школе - дефиле, фешн-позирование, актерское мастерство, макияж, психология, фитнес. Эти дисциплины помогают найти себя, раскрепоститься и обрести уверенность. В фэшн мастерской - целая лаборатория по созданию модных образов. Черный пиджак и маленькие детали - бусинки, а стилисты - сами дети.Полина Глухова, преподаватель модельного агентства ЛеМар:- Стиль грандж - это как раз то, что мы хотим передать детям, то, что не нужно быть в каких-то границах, что нужно, наоборот, - развиваться, нарушать их, но по правилам. Просто так нельзя.Уже в процессе обучения юные модели получают свои первые гонорары. А в основе обучения - фотосессии. Уроки фото-, видеопозирования и блогинга открывают новые возможности для реализации творческого потенциала.Марина Семина, заместитель директора модельного агентства ЛеМар:- Позволяющая побороть стеснительность и робость. На фотопозировании мы учимся уверенно чувствовать себя перед камерой, а значит, - и в любой жизненной ситуацией.Важный навык для любой девочки - умение делать макияж. На занятиях педагог рассказывает, как правильно держать кисть, выбирать косметику и, что еще важнее, - правильно ухаживать за собой.Ольга Хан, педагог по макияжу модельного агентства ЛеМар:- Мы изучаем основы базового макияжа, основу ухода за собой и, безусловно, - демакияж. Мы тоже об этом говорим.В ЛеМар есть система поощрения. За каждое занятие ученику выдается карточка. Собирая их, ребята получают различные подарки. Это стимул заниматься чаще. Набор детей в агентство идёт каждые три месяца.Телефон: 8-910-677-10-60Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир".