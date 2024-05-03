Местные жители жалуются на загрязнения в социальных сетях.

Ковровчане превращают Андреевское кладбище в помойку. Местные жители жалуются на загрязнения могильных захоронений в социальных сетях.«Куча растёт с каждым днём», – бьют панику люди.По словам горожан, на территории кладбища свалено большое количество полиэтиленовых пакетов, искусственных цветов и венков. Как рассказали авторы поста, обращение в Роспотребнадзор и прокуратуру уже есть. В надзорном ведомстве отреагировали сразу, во втором же случае реакции не последовало.