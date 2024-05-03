Ковровчанин вернулся с фронта. Как проходит возвращение к мирной жизни? Еще десять добровольцев из...

Ковровчанин вернулся с фронта. Как проходит возвращение к мирной жизни?Еще десять добровольцев из Владимирской области подписали контракты с Минобороны и накануне отправились в зону спецоперации. А герой нашего сюжета - ковровчанин, Николай Бугаков этой весной, наоборот, вернулся с фронта - по ранению. Как проходит возвращение к мирной жизни - в репортаже Кристины Ивановой.- На выходе были...Вот это вот под Бахмутом.11-летний Матвей с любопытством рассматривает фотографии отца с фронта. Сегодня на его лице улыбка - папа наконец дома. Последние несколько месяцев Бугаковы жили в тревожном ожидании. В сентябре 2023-го глава семьи решил уйти добровольцем на СВО. Иначе просто не мог.Николай Бугаков, ветеран специальной военной операции:- У меня братья воюют. Сейчас у меня двоюродный брат находится в зоне СВО. И родной брат ушел тоже вот с Костромы в ВДВ. Ну и, соответственно, потом я.Сначала прошел обучение в ЛНР, после - в составе костромской десантной дивизии - был направлен на бахмутское направление. Связь с семьей была, но не постоянная. В дни тишины замирало сердце, - вспоминает супруга.Дарья Бугакова, жена ветерана специальной военной операции:- Я для себя просто решила, что все будет хорошо, что он вернется обязательно. Так и случилось.День, когда семье сообщили о серьезном ранении Николая, Дарья не забудет никогда. Тогда еще никто из домашних не осознавал - самое страшное позади. Можно сказать, Николай выжил чудом. Огнем накрыло наш наблюдательный пункт вблизи украинских формирований.Николай Бугаков, ветеран специальной военной операции:- Спасибо надо сказать мальчишкам с разведки, что меня вытащили. Мы, считай, были в поле. Меня в поле затащили в блиндаж, в блиндаже мы там сидели долгое время. Не могли выйти. К нам не могли подойти - нас там дроны бомбили, с артиллерии нас обкладывали. Даже танк приезжал, по нам отрабатывал.Дарья Бугакова, жена ветерана специальной военной операции:- Мне, конечно, стало плохо. Я, конечно, не ожидала такого. Пошла за старшим ребенком в секцию. И пока шла, вот это все как бы переваривала...В Бахмуте Николаю ампутировали левую руку, полное лечение боец проходил в Москве. Там же в ближайшее время ему сделают бионический протез. Жизнь продолжается, - говорит Николай. Он ходит в спортзал, все свободное время посвящает семье. Правда, рассказывает, первое время после войны было тяжело находиться в толпе.- Какое-то чувство опасности, что сейчас может что-то прилететь, большое скопление народу. Все двигаются рандомно, непонятно, как... Было какое-то вот такое опасение...Но и это прошло. До СВО Николай Бугаков работал участковым. И даже участвовал в областном конкурсе. Теперь мечтает вернуться к любимому делу. И наладить контакт с двухлетней дочкой Евой. Малышке пришлось практически заново знакомиться с папой. Но в свои два года она уже знает: ее отец - настоящий герой.Кристина Иванова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".