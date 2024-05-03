На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла, владимирцы в эпицентре мощной магнитной...

На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла, владимирцы в эпицентре мощной магнитной буриСпециалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, что сегодня (3 мая) на Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X.Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3.Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в 4 раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20.По предварительным данным вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос. Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая — активный центр, где произошел взрыв расположен прямо напротив нашей планеты.В настоящее время фиксируется быстрый рост активных центров на Солнце.«… Судя по всему, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле, что, возможно, свидетельствует о приближении к солнечному максимуму, одним их признаков которого является исчезновение перерывов между всплесками активности...» - поясняют специалисты.Магнитная буря в ночь со 2-го на 3 мая увеличилась до... сильной. Текущий индекс составляет около 7. Это третья по силе буря года.«… Причины события по-прежнему не полностью понятны. Почти над всей территорией РФ была сформирована зона полярных сияний. На широтах выше 65 градусов вероятности 90 %. Высокие вероятности опускания полярного овала до широт Москвы и Санкт-Петербурга...» - рассказывают специалисты.Пока прогноз магнитных бурь астрофизиков (на ближайшие три дня) выглядит следующим образом:Фото: https://xras.ru/