На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла, владимирцы в эпицентре мощной магнитной...
На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла, владимирцы в эпицентре мощной магнитной бури
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, что сегодня (3 мая) на Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X.
Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3.
Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в 4 раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20.
По предварительным данным вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос. Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая — активный центр, где произошел взрыв расположен прямо напротив нашей планеты.
В настоящее время фиксируется быстрый рост активных центров на Солнце.
«… Судя по всему, звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле, что, возможно, свидетельствует о приближении к солнечному максимуму, одним их признаков которого является исчезновение перерывов между всплесками активности...» - поясняют специалисты.
Магнитная буря в ночь со 2-го на 3 мая увеличилась до... сильной. Текущий индекс составляет около 7. Это третья по силе буря года.
«… Причины события по-прежнему не полностью понятны. Почти над всей территорией РФ была сформирована зона полярных сияний. На широтах выше 65 градусов вероятности 90 %. Высокие вероятности опускания полярного овала до широт Москвы и Санкт-Петербурга...» - рассказывают специалисты.
Пока прогноз магнитных бурь астрофизиков (на ближайшие три дня) выглядит следующим образом:
Фото: https://xras.ru/