Центральный аппарат Следкома России заинтересовался ходом уголовного дела о смерти роженицы. Речь идет о трагичном случае, который произошёл 8 марта в Областном перинатальном центре. В тот

Центральный аппарат Следкома России заинтересовался ходом уголовного дела о смерти роженицы. Речь идет о трагичном случае, который произошёл 8 марта в Областном перинатальном центре. В тот день скончалась 34-летняя женщина, беременная двойней. Сперва региональный Следком назначил доследственную проверку, о чем стало известно Александру Бастрыкину. Позже стало возбудили уголовное дело. Теперь сообщается, что председатель Следственного комитета