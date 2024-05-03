Об этом рассказали сотрудники городской администрации у себя в телеграме.

Несколько владимирских управляющих компаний стали участниками проекта «День собственника». Об этом рассказали сотрудники городской администрации у себя в телеграме.«День собственника – это проект, который позволяет собственникам квартир решать важные домовые вопросы и знакомиться с отчетом управляющих компаний через », – пояснили в мэрии.Так, участие принимают несколько организаций: «Содружество города Владимира», «МУПЖРЭП», «КВАРТАЛ», «Наш Дом», «Территория» и «Континент».