Заслуженный артист России Николай Носков был госпитализирован в Москве. Известно, что это случилось из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.

Заслуженный артист России Николай Носков был госпитализирован в Москве. Известно, что это случилось из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.По предварительной информации, сам музыкант обратился в больницу, где он находится в отделении пульмонологии. Состояние Носкова оценивается как средней тяжести.Ранее жена Николая Носкова сообщила о его состоянии после инсульта. Несмотря на поражение части клеток головного мозга, певец продолжает активную концертную деятельность. Инцидент с инсультом произошел в 2017 году, но музыкант не прекращает творческую деятельность уже около трех лет.СМИ отмечали, что у Носкова не пострадало полушарие мозга, отвечающее за творчество, что позволяет ему сохранять способности к пению и запоминанию текстов песен. Однако у музыканта возникают трудности с заучиванием новых песен и также наблюдаются проблемы с речью, передает Пятый канал.Николай Носков — выдающийся российский музыкант, который несмотря на сложности со здоровьем, продолжает радовать поклонников своим творчеством и выступлениями на сцене. Надеемся на скорейшее выздоровление артиста и его возвращение к знаменитой музыкальной деятельности.