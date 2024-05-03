В Коврове отказались от военной техники

На параде в честь Дня Победы в Коврове не будет задействована военная техника. Вместо этого по городу пройдут несколько колонн военных и кадетов, как сообщило издание GK. Решение об отказе от военной техники было принято региональной антитеррористической комиссией. В связи с этим зрителей, собирающихся наблюдать за процессией 9 мая, будут проходить через металлоискатели. Также отмечено, что вечером не будет проводиться салют.Репетиция парада запланирована на 6 мая с 19:00 до 22:00 в центре города. В это время будут закрыты проспект Ленина от улиц Шмидта до Чернышевского и улица Лепсе от проспекта Ленина до улицы Социалистической. Движение пешеходов и автомобильного транспорта будет ограничено.