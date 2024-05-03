Пасхального Крестного хода по центру Владимира в этом году не будет. Такое решение было принято на уровне правительства области и регионального управления УМВД, пояснили нам в епархии.

Пасхального Крестного хода по центру Владимира в этом году не будет. Такое решение было принято на уровне правительства области и регионального управления УМВД, пояснили нам в епархии. Татьяна Данилова, пресс-секретарь Владимирской епархии Традиционный Крестный ход, шествие с благодатным огнем от Золотых ворот к Успенскому собору решено было отменить. Благодатный огонь из Иерусалима будет принесен сразу