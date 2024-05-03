Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку гибели пациентки перинатального...

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку гибели пациентки перинатального центра во Владимирской области.В социальных сетях было опубликовано обращение на имя главы ведомства от супруга погибшей беременной женщины. Напомним, мы уже рассказывали об этой трагедии.Мужчина сообщает о нарушениях в Областном перинатальном центре города Владимира, об отсутствии необходимых отделений, реанимационного оборудования, что, мол, и привело к смерти женщины.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области информируют, что в данный момент расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).Председатель СК России поручил руководителю СУ по Владимирской области Кулакову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.Фото: Архив ГТРК «Владимир»Читайте и смотрите также:Во Владимире продолжается расследование дела о гибели беременной двойней женщины в стенах перинатального центраhttps://vladtv.ru/incidents/154191/