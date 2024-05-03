Собственник сельхозугодий в Киржачском районе заплатит штраф за нарушение законодательства. В...

Собственник сельхозугодий в Киржачском районе заплатит штраф за нарушение законодательства.В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Кстромской и Ивановской областям информируют, что в отношении гражданки - собственницы земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью более 11 га, расположенного в Киржачском районе, была проведена внеплановая документарная проверка.Отмечается, что зафиксированы признаки неиспользования участка для сельскохозяйственного производства, а также невыполнение правообладателем требований по защите от зарастания:«…. В ходе проверки установлено, что земля зарастает многолетней сорной растительностью различного видового состава, деревьями и кустарниками. То есть хозяйка сельхозугодий ими не занимается. По результатам проверки в отношении правообладателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении нарушения...» - пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Кстромской и Ивановской областям.26 апреля (2024 года) гражданка была признана виновной в совершении административного правонарушения, и ей назначен штраф — 10 000 рублей.Уточняется, что в данный момент устранение нарушения взято ведомством на контроль.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений