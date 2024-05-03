Сотрудники центрального аппарата СК РФ давно помогают Муромскому дому ребенка. В этот раз офицеры приехали туда, чтобы убрать территорию и благоустроить детские площадки. Из пресс-релиза

Сотрудники центрального аппарата СК РФ давно помогают Муромскому дому ребенка. В этот раз офицеры приехали туда, чтобы убрать территорию и благоустроить детские площадки. Из пресс-релиза Следкома области Сегодня офицеры из управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ и сотрудники территориального следственного отдела регионального управления СК России вновь побывали в детском доме, организовав на территории учреждения ставший