В селе Заколпье Гусь-Хрустального района сгорел двухквартирный деревянный дом.

В селе Заколпье Гусь-Хрустального района сгорел двухквартирный деревянный дом. В огне погибли два человека. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Трагедия произошла поздним вечером 30 апреля. Отмечается, что оперативно прибывшие на место спасатели потушили огонь на площади 111 кв. м. и не дали огню перекинуться на соседние строения.«К сожалению, на пожаре были обнаружены погибшие – отец и сын, мужчины 1968 и 1991 годов рождения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Эксперты предполагают, что причиной ЧП мог стать аварийный режим работы электросети холодильника.