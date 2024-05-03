Неизвестные мужчины решили поиздеваться над арт-объектом. Судя по видео с камеры наблюдения, которое появилось в соцсетях, мужчины проходили рядом и ударили Бабусю-Ягусю с “вертушки”

Неизвестные мужчины решили поиздеваться над арт-объектом. Судя по видео с камеры наблюдения, которое появилось в соцсетях, мужчины проходили рядом и ударили Бабусю-Ягусю с “вертушки” по голове. Как можно разглядеть на записи, инцидент произошел ночью 1 мая. Очевидцы опубликовали фотографию арт-объекта после нападения. Видно, что у Бабуси-Ягуси пробита голова. К слову, это не первый такой случай.