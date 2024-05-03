В Киржачском районе завершился первый этап Чемпионата Владимирской области по...

В Киржачском районе завершился первый этап Чемпионата Владимирской области по трофи-рейдамСоревновались более 60-ти участников из Московской, Владимирской, Ярославской, Тверской, Ивановской, Калужской и Нижегородской областей. Гонка проходила на участке в семьдесят квадратных километров. Из-за паводка трасса получилась очень сложной, лесные колеи превратились в настоящие каналы глубиной до полуметра.В главной категории под названием "Абсолютный" участники должны были за девять часов проехать в произвольном порядке 35 контрольных точек. Первыми с задачей справился владимирский экипаж Сергея и Михаила Сисюгиных, набравший 29 баллов.Второй этап Чемпионата - он называется «Мстёрские тропы» - пройдёт в Вязниковском районе - со второго по четвёртое августа.Валерий Шарапов, пилот:- Я очень эмоциональный человек, я хотел много чего сказать, но не могу, потому что нахожусь в полном шоке. Воды было вот так! Тонул, сидел, РРРРРР. Класс, мне очень понравилось!Владимир Щёголев, пилот:- Всё хорошо, только чуть не утонули! Воды...было вот так. Нырял к лебёдке - помогли ребята! Взяли Всё!