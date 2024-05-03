В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Ковровского района начался ремонт автомобильных трасс.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Ковровского района начался ремонт автомобильных трасс. Об этом рассказала правительства Владимирской области, ссылаясь на данные регионарного Минтранса.В настоящий момент специалисты приступили к восстановлению дороги «Хохлово – Камешково – Ручей». На участке с 43 по 46 километры рабочие укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Также здесь запланированы мероприятия по укреплению обочины.В пресс-службе правительства подчёркивают, что данным участком автодороги активно пользуются жители близлежащих населённых пунктов, а также гости Ковровского района. По восстановленной дороге граждане смогут быстро и безопасно добираться до Владимира и других городов области.