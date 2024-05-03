Сейчас в лагере Спортивно-оздоровительного центра «Олимп» идет строительство новых корпусов. Как сообщили в правительстве области, там появится два здания, каждое рассчитанно на 100 мест.

Сейчас в лагере Спортивно-оздоровительного центра «Олимп» идет строительство новых корпусов. Как сообщили в правительстве области, там появится два здания, каждое рассчитанно на 100 мест. Корпуса состоят из быстровозводимых конструкций. Скоро к ним планируется подключить коммуникации. Мебель уже закуплена. Елена Янина, замминистра образования Совсем скоро откроем гостеприимные двери для лучшего детского лета! Яркого, дружного, полезного и восстановительного!