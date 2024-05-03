В ночные и утренние часы во Владимирской области ожидаются заморозки до -5°С
Апрельская погода в...
В ночные и утренние часы во Владимирской области ожидаются заморозки до -5°С
Апрельская погода в мае: увы, похолодание не отступает. Напоминаем, в ближайшей пятидневке значения средней суточной температуры будут также отставать от климатической нормы на 4-5°.
Синоптики прогнозируют арктическое вторжение. Ночами ожидаются заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха.
В субботу (4 мая) утром прогнозируется лишь 0°С. К 12:00 воздух прогреется до +6°С. Ливни не предвидятся.
В 18:00 будет более-менее комфортно, прогнозируется +11°С, а затем нас ждёт снова резкое снижение температуры.
Ночью придётся помёрзнуть. Во Владимирской области (местами) ожидается -5… +5°С.
И всё это на фоне пониженного атмосферного давления: 737 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, до 6 метров в секунду.
Народный прогноз погоды на 4 мая:
«Если в этот день зацвела черёмуха - скоро похолодает, однако лето будет жарким»;
«Если к 4 мая черемуха уже вовсю цветет, то через месяц начнется сезон дождей...»
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений