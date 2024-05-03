В ночные и утренние часы во Владимирской области ожидаются заморозки до -5°С Апрельская погода в...

В ночные и утренние часы во Владимирской области ожидаются заморозки до -5°САпрельская погода в мае: увы, похолодание не отступает. Напоминаем, в ближайшей пятидневке значения средней суточной температуры будут также отставать от климатической нормы на 4-5°.Синоптики прогнозируют арктическое вторжение. Ночами ожидаются заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха.В субботу (4 мая) утром прогнозируется лишь 0°С. К 12:00 воздух прогреется до +6°С. Ливни не предвидятся.В 18:00 будет более-менее комфортно, прогнозируется +11°С, а затем нас ждёт снова резкое снижение температуры.Ночью придётся помёрзнуть. Во Владимирской области (местами) ожидается -5… +5°С.И всё это на фоне пониженного атмосферного давления: 737 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, до 6 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 4 мая:«Если в этот день зацвела черёмуха - скоро похолодает, однако лето будет жарким»;«Если к 4 мая черемуха уже вовсю цветет, то через месяц начнется сезон дождей...»Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений