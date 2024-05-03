Об этом рассказал областной Министр сельского хозяйства Олег Пугаев.

В нынешнюю посевную кампанию включено более 200 000 гектаров во Владимирской области. Об этом рассказал региональный Министр сельского хозяйства Олег Пугаев.Сейчас посев идёт полным ходом. Основные культуры в нашей области – пшеница, горох, овёс, рапс и картофель. На сегодняшний день в обороте у региона находится 300 000 гектаров.Кстати, перевод сельхозземель во Владимирской области под полным запретом.Напомним, год назад губернатор Александр Авдеев выделил 70 миллионов рублей для введения в сельхозоборот 20 000 гектаров, в нынешнем же году в планах – еще около 12 000 гектаров.