Во Владимирской области скончалась пациентка перинатального центра.

Во Владимирской области скончалась пациентка перинатального центра. Правоохранители возбудили и расследуют уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом рассказала Следственного комитета России.Отмечается, что муж погибшей написал обращение на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, в котором сообщил о многочисленных нарушениях в медучреждении, где умерла его супруга.«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Владимирской области Кулакову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения», - говорится в сообщении пресс-службы СК России.