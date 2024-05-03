4 мая на Лыбедской магистрали (в районе стадиона “Лыбедь”) пройдет спортивный праздник, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии. Мероприятие начнется в 9:00 с

4 мая на Лыбедской магистрали (в районе стадиона “Лыбедь”) пройдет спортивный праздник, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии. Мероприятие начнется в 9:00 с соревнований по лазерному биатлону. В 10:45 участников ждет торжественная церемония открытия. В 11:00 пройдут состязания по легкой атлетике. Гости праздника смогут посетить выставку автомобилей и техники активного отдыха, принять