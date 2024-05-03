В Юрьев-Польском 22-летний молодой человек тайно «угонял» автомобиль у родной тёти. В пресс-службе...

В Юрьев-Польском 22-летний молодой человек тайно «угонял» автомобиль у родной тёти.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали «удивительную» историю, произошедшую в одной семье.В полицию обратилась жительница Юрьев-Польского. Женщина поделилась подозрениями, что автомобилем кто-то пользуется в момент её отсутствия. В качестве доводов она привела непонятно откуда бравшийся километраж, сдвинутые с привычного положения сиденья и пр.«… В ходе работы по заявлению сотрудники уголовного розыска выяснили, что, когда заявительница оставляет автомобиль на месте парковки, некий молодой человек беспрепятственно попадает в салон и ездит на авто. Молодой человек был задержан в момент очередной поездки. Выяснилось, что фигурант - 22-летний местный житель — племянник заявительницы….» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Воспользовавшись доверием женщины, парень сделал дубликат ключей от автомобиля.И теперь в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений