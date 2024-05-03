«Вину не признаю»: во Владимире суд вынес приговор фельдшеру скорой помощи Октябрьским районным...

«Вину не признаю»: во Владимире суд вынес приговор фельдшеру скорой помощиОктябрьским районным судом города Владимира постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении фельдшера выездной бригады станции скорой медицинской помощи.Находясь на суточном дежурстве 15 октября 2020 года, подсудимая прибыла на вызов к мужчине, который жаловался на жжение и боли в груди, подлопаточной области и на затрудненное дыхание. Все это свидетельствовало о наличии острой сердечной недостаточности.Однако женщина не провела должного медицинского обследования и констатировала отсутствие сердечной патологии. Как следствие, - в госпитализации больному отказала.Прибывшая по повторному вызову бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть мужчины.«Судом назначено наказание с применением ст.73 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года.» - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.В ходе судебного заседания подсудимая вину не признала.Фото: пресс-служба Октябрьского районного суда