Владимирцы готовятся к Пасхе и освящают пасхальные угощения Кулич Творожный, Царский и...

Владимирцы готовятся к Пасхе и освящают пасхальные угощенияКулич "Творожный", "Царский" и "Донской" уже давно полюбились жителям нашего региона. Какие новинки в этом году приготовила группа компаний "DeLavant"? Расскажем в нашем сюжете.И снова - новый пасхальный рекорд. Миллион 250 тысяч куличей к пасхальному столу планирует испечь группа компаний DeLavant. Одна из новинок - кулич Успенский. Сдобный, длительного брожения.Ирина Бурова, главный технолог группы компаний "DeLavant":- У него тесто получается с одной стороны такое нежное, тягучее, - именно куличное тесто. Этот кулич мы еще обогатили клюквой. Покрыт он нежным слоем помадки шоколадной глазурью, и сверху украшен клюквой.Уже в продаже еще одна новинка - шоколадный кулич. Нежное тесто, насыщенный шоколадный вкус с апельсиновыми цукатами. Группа компаний Делавант использует собственную муку - с мельничного комплекса в Юрьев-Польском районе.Станислав Лапичев, исполнительный директор группы компаний "DeLavant":- Мы - истинные хлебопеки и находимся на святой Владимирской земле в городе Владимире. Мы считаем, что производим тот продукт, который приносит радость, теплоту и душевное равновесие в каждую семью, где он будет украшением каждого праздничного пасхального стола.К хлебу, к куличам в группе компаний DeLavant относятся трепетно, как это делали наши предки. Поэтому ежегодно их освящают. Обряд в цехе проводит отец Владимир.Отец Владимир, клирик храма во имя Кирилла и Мефодия:- Кулич символизирует именно тело Христово. Пасхальный хлеб. И важно вкушать его с благодарностью, с благоговением. Поэтому мы освещаем его в храме. Яйца, куличи, снедь пасхальную.Владимирский хлеб подают к столу по всей России. А кулич - его главное, сакральное украшение в праздник Светлой Пасхи.Анастасия Сахарова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".