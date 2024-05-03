Юная представительница Владимирской области Александра Андрианова завоевала три награды на первенстве страны по спортивной гимнастике среди участников 2011-2013 годов рождения.

Юная представительница Владимирской области Александра Андрианова завоевала три награды на первенстве страны по спортивной гимнастике среди участников 2011-2013 годов рождения. Об этом рассказала регионального правительства.Состязания проходили в Тюмени и собрали порядка 100 молодых атлетов из разных субъектов РФ. Несмотря на серьёзную конкуренцию, Александра Андрианова смогла добиться успехов. Так, она получила золотую медаль в упражнениях на гимнастическом ковре, серебряную – в опорных прыжках, бронзовую – в многоборье.В пресс-службе правительства Владимирской области подчёркивают, что девушка является внучкой легенды советской гимнастики Николая Андрианова.