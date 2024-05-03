Владимирские госохотинспекторы поделились кадрами оленьего заплыва Соревнования на грацию и...

Владимирские госохотинспекторы поделились кадрами "оленьего заплыва""Соревнования на грацию и выносливость" проходили в Петушинском районе.На видео - самка благородного оленя и олень-подросток переплывают разлив у бобровой плотины. Кроме шуток, олени - отличные пловцы, такие водные преграды для них - пустяк.По данным последнего мониторинга на территории Владимирской области обитают свыше двух тысяч особей благородного оленя. Примерно треть из них - именно в Петушинском районе.