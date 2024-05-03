Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда.

Владимирские прабабушки и прадедушки получат надбавку к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда.На дополнительную выплату претендуют те, у кого на иждивении находятся дети, обучающиеся очно студенты до 23 лет или инвалиды. Прибавка составит 2 711 рублей.Чтобы получить повышенную пенсию, необходимо обратиться в любую клиентскую службу Соцфонда, МФЦ или же через «Госуслуги». Неободимо иметь следующие документы:Сведения о доходах опекуна и ребенка – в большинстве случаев запрашиваются специалистами Отделения самостоятельно;Свидетельство о рождении, о браке и тому подобное (то, что подтвердит родственные отношения).После подтверждения деньги придут в следующем месяце.