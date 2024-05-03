21-летний парень выполнял земляные работы на частной территории в Добром и провалился в траншею. Из ямы его чудом достали живым сотрудники поисково-спасательного отряда г. Владимира. Теперь 3

21-летний парень выполнял земляные работы на частной территории в Добром и провалился в траншею. Из ямы его чудом достали живым сотрудники поисково-спасательного отряда г. Владимира. Теперь 3 мая молодой человек может праздновать второй День рождения. В 11:08 спасатели ПСО Владимира получили срочный вызов. На территории частного дома №30А на улице Фурманова мужчина провалился в траншею.