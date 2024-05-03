21-летний парень выполнял земляные работы на частной территории в Добром и провалился в траншею. Из ямы его чудом достали живым сотрудники поисково-спасательного отряда г. Владимира. Теперь 3
<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2024-vladimirskie-spasateli-chudom-soxranili-zhizn-rabochego-kotoryj-provalilsya-v-transheyu.html" target="_blank">Владимирские спасатели чудом сохранили жизнь рабочего, который провалился в траншею</a> - 21-летний парень выполнял земляные работы на частной территории в Добром и провалился в траншею. Из ямы его чудом достали живым сотрудники поисково-спасательного отряда г. Владимира. Теперь 3
[url=https://33live.ru/novosti/03-05-2024-vladimirskie-spasateli-chudom-soxranili-zhizn-rabochego-kotoryj-provalilsya-v-transheyu.html]Владимирские спасатели чудом сохранили жизнь рабочего, который провалился в траншею[/url] - 21-летний парень выполнял земляные работы на частной территории в Добром и провалился в траншею. Из ямы его чудом достали живым сотрудники поисково-спасательного отряда г. Владимира. Теперь 3