Владимирские выпускники могут изучить открытые варианты КИМ ЕГЭ 2024 года
В Рособрнадзоре...
Владимирские выпускники могут изучить открытые варианты КИМ ЕГЭ 2024 года
В Рособрнадзоре сообщили, что Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2024 года по 15 учебным предметам. Эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ.
У выпускников появляется дополнительная возможность подготовиться к экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года.
Отметим, что на сайте ФИПИ действует раздел «Навигатор подготовки», в котором указаны методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ. Они содержат новые типы заданий, а также рекомендации по их выполнению и критерии оценивания.
Фото: пресс-служба Рособрнадзора