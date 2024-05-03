Владимирские выпускники могут изучить открытые варианты КИМ ЕГЭ 2024 года В Рособрнадзоре...

Владимирские выпускники могут изучить открытые варианты КИМ ЕГЭ 2024 годаВ Рособрнадзоре сообщили, что Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2024 года по 15 учебным предметам. Эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ.У выпускников появляется дополнительная возможность подготовиться к экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года.Отметим, что на сайте ФИПИ действует раздел «Навигатор подготовки», в котором указаны методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ. Они содержат новые типы заданий, а также рекомендации по их выполнению и критерии оценивания.Фото: пресс-служба Рособрнадзора