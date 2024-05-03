Во Владимир доставили лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата Активисты...

Во Владимир доставили лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного СолдатаАктивисты Народного фронта доставили во Владимир лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Международная патриотическая акция стартовала в Москве и охватит несколько десятков регионов и стран.В областном центре церемония передачи "Огня памяти" прошла у мемориала погибшим воинам на Князь-Владимирском кладбище. В ней приняли участие студенты, школьники, ветераны, участники специальной военной операции. Акция проходит в восьмой раз и символизирует связь поколений.Наталья Палаткина, сопредседатель Народного фронта Владимирской области:- Сегодня в 9 утра был забор этого огня, была передача в 14 стран и практически во все регионы, в том числе, - и в наши новые регионы "огня памяти", и сегодня огонь в разное время будет доставлен во все места.