Как рассказали в Следкоме, убийство произошло в ноябре прошлого года. Проживающий во Владимире 59-летний гражданин Узбекистана пришел в гости к своей 86-летней знакомой. Они вместе стали
<a href="https://33live.ru/novosti/03-05-2024-vo-vladimire-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-ubil-86-letnyuyu-babushku-vo-vremya-pyanki.html" target="_blank">Во Владимире будут судить мужчину, который убил 86-летнюю бабушку во время пьянки</a> - Как рассказали в Следкоме, убийство произошло в ноябре прошлого года. Проживающий во Владимире 59-летний гражданин Узбекистана пришел в гости к своей 86-летней знакомой. Они вместе стали
[url=https://33live.ru/novosti/03-05-2024-vo-vladimire-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-ubil-86-letnyuyu-babushku-vo-vremya-pyanki.html]Во Владимире будут судить мужчину, который убил 86-летнюю бабушку во время пьянки[/url] - Как рассказали в Следкоме, убийство произошло в ноябре прошлого года. Проживающий во Владимире 59-летний гражданин Узбекистана пришел в гости к своей 86-летней знакомой. Они вместе стали