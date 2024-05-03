Как рассказали в Следкоме, убийство произошло в ноябре прошлого года. Проживающий во Владимире 59-летний гражданин Узбекистана пришел в гости к своей 86-летней знакомой. Они вместе стали

Как рассказали в Следкоме, убийство произошло в ноябре прошлого года. Проживающий во Владимире 59-летний гражданин Узбекистана пришел в гости к своей 86-летней знакомой. Они вместе стали распивать алкоголь. В какой-то момент хозяйка квартиры оскорбила гостя и между ними случился конфликт. Обвиняемый рассердился и стал избивать потерпевшую. Мужчина нанес пенсионерке не менее 26 ударов тупым твердым