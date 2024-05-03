Во Владимире будут судить воспитателя частного детского сада за избиение трехлетнего...

Во Владимире будут судить воспитателя частного детского сада за избиение трехлетнего малышаПрокуратурой города Владимира проведена проверка по многочисленным публикациям СМИ о нанесении побоев малолетнему ребенку частного детского сада.Суд установил, что 2 апреля 2024 года воспитатель вместе с детьми находилась в игровой комнате. Посчитав поведение ребёнка неправильным, воспитатель ударила трёхлетнюю девочку по ягодицам и по лицу."Принимая во внимание, что в семье насилие к ребенку никогда не применяли, родителей рядом не было. Детский сад девочка посещала меньше месяца, психическому здоровью потерпевшей действиями педагога причинен существенный вред", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Материалы проверки направлены прокурором в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения в отношении педагога возбуждено уголовное дело - жестокое обращение с несовершеннолетним.Расследование дела находится на контроле прокуратуры города.Необходимо отметить, что в настоящее время воспитатель из детского сада уволена.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений