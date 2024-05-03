Во Владимире будут судить воспитателя частного детского сада за избиение трехлетнего...
Во Владимире будут судить воспитателя частного детского сада за избиение трехлетнего малыша
Прокуратурой города Владимира проведена проверка по многочисленным публикациям СМИ о нанесении побоев малолетнему ребенку частного детского сада.
Суд установил, что 2 апреля 2024 года воспитатель вместе с детьми находилась в игровой комнате. Посчитав поведение ребёнка неправильным, воспитатель ударила трёхлетнюю девочку по ягодицам и по лицу.
"Принимая во внимание, что в семье насилие к ребенку никогда не применяли, родителей рядом не было. Детский сад девочка посещала меньше месяца, психическому здоровью потерпевшей действиями педагога причинен существенный вред", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Материалы проверки направлены прокурором в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения в отношении педагога возбуждено уголовное дело - жестокое обращение с несовершеннолетним.
Расследование дела находится на контроле прокуратуры города.
Необходимо отметить, что в настоящее время воспитатель из детского сада уволена.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений