Во Владимире глиняная «глыба» чуть не лишила рабочего жизни При проведении земляных работ на улице...

Во Владимире глиняная «глыба» чуть не лишила рабочего жизниПри проведении земляных работ на улице Фурманова (у дома 30 «А») произошло обрушение грунта.Об этом сообщают спасатели в своих социальных сетях (https://vk.com/pso33).Внутри траншеи находился рабочий 2003 года рождения.«… Уже через 5 минут после сообщения мы прибыли на место. Спасибо водителям, которые уступали дорогу! Сложность заключалась в том, что в траншее грудь и ноги рабочего были зажаты глиняной глыбой, которая постепенно душила парня. Чтобы защитить его голову, одному из спасателей пришлось отдать свой шлем…» - рассказывают спасатели.Работали всем спектром инструмента и снаряжения. Подробности шокируют:«… Сначала зафиксировали грунт, так как он все больше и больше сдавливал пострадавшего. Затем сумели освободить грудь, парень хотя бы свободно задышал.Работы длились почти час. Благодаря умелым и слаженным действиям наших спасателей, получилось спасти пострадавшего из глиняного плена!»Фото: https://vk.com/pso33