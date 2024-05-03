Во Владимире гражданин Узбекистана до смерти забил свою приятельницу. Следствием установлено, что...

Во Владимире гражданин Узбекистана до смерти забил свою приятельницу.Следствием установлено, что вечером (16 ноября прошлого года) мужчина находился в гостях у своей знакомой, где они распивали спиртные напитки.В какой-то момент между гостем и хозяйкой дома произошел конфликт, причиной которого стали высказанные последней оскорбления, поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Рассердившись, обвиняемый нанёс потерпевшей не менее 26 ударов тупым твердым предметом в грудь, живот, голову и пр.Смерть женщины наступила на месте происшествия.Мужчина, изначально признававший, что нанёс приятельнице два удара по лицу и туловищу, позже от своих показаний отказался. Далее он стал утверждать, что не бил потерпевшую вовсе, а также попытался уничтожить материалы уголовного дела, разорвав лист протокола его допроса.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений