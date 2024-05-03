Во Владимире начали вырубать деревья, пораженные изумрудной златкой Этот недавно пришедший к нам...

Во Владимире начали вырубать деревья, пораженные изумрудной златкойЭтот недавно пришедший к нам из Азии жук способен за несколько лет полностью погубить дерево. О невозвратных "зеленых" потерях - Никита Тарбеев.На каждом обрубке следы обитания опасного паразита. Его полное имя Ясеневая изумрудная узкотелая златка.Ирина Кузьменко, заместитель начальника управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира, главный садовник города:- Вот это сегодня спиленная часть дерева, - это тоже клён ясенелистый. Кора практически опала, и теперь видно вот эти ходы, - их прогрызают личинки.Из -за этих личинок улица Михайловская сама скоро станет куда менее изумрудной - это один из очагов заражения. Местные пенсионеры гадают: будет им теперь видно колесо обозрения в Центральном парке или нет?Александра Логинова, жительница улицы Михайловская:- Одно дерево мне так нравилось - прямое, красивое. Говорю, наверное, его оставят. Нет, гляжу, - его срезали. Мне было очень жалко. Жалко без зелени. Наша улица вся зеленая была. Ну, значит, так надо...После карантинную древесину должны утилизировать на свалке: сжечь или засыпать грунтом.Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки города Центра управления городскими дорогами:- На данный момент мы вырубили порядка 35, и осталось ещё порядка 15-20 деревьев. Дальше мы будем производить вырубку на улице Мира, дом 25 - за "Эра 2000". Там сквер с детской площадкой, там все деревья поражены златкой.Вот один из "нулевых пациентов". В прошлом году, рассказывает главный городской садовник Ирина Кузьменко, - на этой детской площадке на улице Мира было обнаружено засохшее дерево. Коммунальщики пытались реанимировать его, еще не зная, что оно заражено. Сейчас златка захватила уже весь оставшийся сквер.- Вот эти отверстия, их называют D-образные. Это характерные отверстия, через которые был вылет уже сформировавшихся жуков.Сами жуки для деревьев не опасны, но их личинки полностью выгрызают верхний слой ствола, перекрывая доступ питательных веществ к кронам. Два-четыре года, - и дерево гибнет.Златка пришла к нам из Азии, вероятно, спрятавшись в пиломатериалах и саженцах. Питаются личинки не только ясенями, но и вязами, клёнами и манчжурским орехом, - если найдут таковой.Естественных врагов у насекомого здесь пока нет. Единственный эффективный способ борьбы - вырубка. Создание подходящего инсектицида - в самой начальной стадии.Руслан Жуков, биолог:- Мы решили собрать материал с разных регионов нашей страны, провести генетический анализ, чтобы установить, откуда эти златки к нам движутся, откуда они появляются. И, быть может, создать биологическое оружие для борьбы с данным опасным, карантинным видом.В одном только областном центре ориентировочно две-три тысячи потенциальных жертв златки. И среди них вот такие столетние реликты. Ясень в парке Липки - памятник природы. Симптомы тревожные - листвы нет, кора изъедена.- Вот здесь какие-то есть отверстия вылетные. В большом количестве есть.Есть характерные следы на коре и на других деревьях в парке.Ирина Кузьменко, заместитель начальника управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира, главный садовник города:- Я предлагаю пока наблюдение. Сейчас еще начало мая, понаблюдаем, что с ним будет дальше. Хотя признаки не очень хорошие.То есть, возможно, вредный жук смог уже незаметно проникнуть и в самый старый парк города и, в конечном счете, - владимирским экологам придется использовать самые радикальные методы.Никита Тарбеев, Андрей Синягин "Вести-Владимир".