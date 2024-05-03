Во Владимире начали вырубать деревья, пораженные изумрудной златкой
Этот недавно пришедший к нам...
Во Владимире начали вырубать деревья, пораженные изумрудной златкой
Этот недавно пришедший к нам из Азии жук способен за несколько лет полностью погубить дерево. О невозвратных "зеленых" потерях - Никита Тарбеев.
На каждом обрубке следы обитания опасного паразита. Его полное имя Ясеневая изумрудная узкотелая златка.
Ирина Кузьменко, заместитель начальника управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира, главный садовник города:
- Вот это сегодня спиленная часть дерева, - это тоже клён ясенелистый. Кора практически опала, и теперь видно вот эти ходы, - их прогрызают личинки.
Из -за этих личинок улица Михайловская сама скоро станет куда менее изумрудной - это один из очагов заражения. Местные пенсионеры гадают: будет им теперь видно колесо обозрения в Центральном парке или нет?
Александра Логинова, жительница улицы Михайловская:
- Одно дерево мне так нравилось - прямое, красивое. Говорю, наверное, его оставят. Нет, гляжу, - его срезали. Мне было очень жалко. Жалко без зелени. Наша улица вся зеленая была. Ну, значит, так надо...
После карантинную древесину должны утилизировать на свалке: сжечь или засыпать грунтом.
Дмитрий Фролов, начальник службы ручной и механизированной уборки города Центра управления городскими дорогами:
- На данный момент мы вырубили порядка 35, и осталось ещё порядка 15-20 деревьев. Дальше мы будем производить вырубку на улице Мира, дом 25 - за "Эра 2000". Там сквер с детской площадкой, там все деревья поражены златкой.
Вот один из "нулевых пациентов". В прошлом году, рассказывает главный городской садовник Ирина Кузьменко, - на этой детской площадке на улице Мира было обнаружено засохшее дерево. Коммунальщики пытались реанимировать его, еще не зная, что оно заражено. Сейчас златка захватила уже весь оставшийся сквер.
- Вот эти отверстия, их называют D-образные. Это характерные отверстия, через которые был вылет уже сформировавшихся жуков.
Сами жуки для деревьев не опасны, но их личинки полностью выгрызают верхний слой ствола, перекрывая доступ питательных веществ к кронам. Два-четыре года, - и дерево гибнет.
Златка пришла к нам из Азии, вероятно, спрятавшись в пиломатериалах и саженцах. Питаются личинки не только ясенями, но и вязами, клёнами и манчжурским орехом, - если найдут таковой.
Естественных врагов у насекомого здесь пока нет. Единственный эффективный способ борьбы - вырубка. Создание подходящего инсектицида - в самой начальной стадии.
Руслан Жуков, биолог:
- Мы решили собрать материал с разных регионов нашей страны, провести генетический анализ, чтобы установить, откуда эти златки к нам движутся, откуда они появляются. И, быть может, создать биологическое оружие для борьбы с данным опасным, карантинным видом.
В одном только областном центре ориентировочно две-три тысячи потенциальных жертв златки. И среди них вот такие столетние реликты. Ясень в парке Липки - памятник природы. Симптомы тревожные - листвы нет, кора изъедена.
- Вот здесь какие-то есть отверстия вылетные. В большом количестве есть.
Есть характерные следы на коре и на других деревьях в парке.
Ирина Кузьменко, заместитель начальника управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира, главный садовник города:
- Я предлагаю пока наблюдение. Сейчас еще начало мая, понаблюдаем, что с ним будет дальше. Хотя признаки не очень хорошие.
То есть, возможно, вредный жук смог уже незаметно проникнуть и в самый старый парк города и, в конечном счете, - владимирским экологам придется использовать самые радикальные методы.
Никита Тарбеев, Андрей Синягин "Вести-Владимир".