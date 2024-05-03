Во Владимире торжественно открыли спортивный центр «Олимпиец». Здесь мальчишки познают искусство самбо. Возраст ребят самый разный: от 4 до 15 лет. Этим борцам от 8 до 10. У них уже есть вторые и

Во Владимире торжественно открыли спортивный центр «Олимпиец». Здесь мальчишки познают искусство самбо. Возраст ребят самый разный: от 4 до 15 лет. Этим борцам от 8 до 10. У них уже есть вторые и третьи юношеские разряды. На ковре борются Баха Асламшоев и Егор Чернов. Парни отрабатывают захваты и броски. В самбо более 10 тысяч приемов.