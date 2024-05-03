Во Владимире управляющая компания «вырастила грибы» на потолке многоэтажного дома. «… А полив...

Во Владимире управляющая компания «вырастила грибы» на потолке многоэтажного дома.«… А полив обеспечила крыша...» - отмечают представители Народного фронта.Во Владимире (в многоэтажке на улице Осаткина) много лет протекает крыша.- Течет вода, на голову падает штукатурка, горит проводка из-за сырости, выросли грибы. Стены и потолки покрылись плесенью. На кухне есть газовая колонка, на которую капает вода. В любой момент может потухнуть фитиль, и произойдет взрыв... – рассказывает Михаил Фокин, координатор Молодежного Крыла Народного фронта во Владимирской области.И при этом управляющая компания игнорирует обращение жителей, рассказывают в пресс-службе.Правда, недавно обновили крышу на своем рабочем здании, стоящем прямо во дворе дома с трухлявой крышей.- Мы замучились ходить по всем инстанциям. ЖКО не принимает мер. Света нет на кухне, в туалете тоже. Там протечка есть. Я недавно даже ремонт делала на кухне. Такое вот я получаю... – горько вздыхает Галина, собственник квартиры.С каждым дождем в квартире (на верхних этажах) - влажность, как на улице.- И последние пять лет — вот такое безобразие… – жалуется Ольга, собственник жилья.Сообщается, что Народный фронт официально обратился в прокуратуру и областную администрацию по данной затянувшийся проблеме. Жить, а точнее выживать семьям в «доме с грибами» очень сложно.Фото: пресс-служба общероссийского общественного движения Народного Фронта (Владимирская область)