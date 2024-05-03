Во Владимире установят зелёные скульптуры: семью медведей и льва. Работы по благоустройству...

Во Владимире установят зелёные скульптуры: семью медведей и льва.Работы по благоустройству Владимира продолжаются. И как стало известно из документов, опубликованных на сайте Госзакупок, в областном центре появятся объемно-декоративные конструкции.Это интересно!Напомним, топиарные композиции – один из приёмов ландшафтного дизайна, позволяющий внести разнообразие во внешний вид приусадебного участка. Это композиции из растений в виде шара, куба, цилиндра, животных и других живых существ, причудливых форм или сказочных героев.Во Владимире установят зеленые скульптуры: семью медведей (медведицу с тремя медвежатами, вспоминаем «Утро в сосновом бору») и фигуру гордого льва, высота которого - 160 см. На эти композиции планируют потратить 518,6 тыс. рублей.Известно, что подрядчиков по госконтрактам определят в середине мая.Поставка объектов ожидается в течение 25-35 рабочих дней. А это значит, что установка зелёных скульптур запланирована уже в июне (летом — 2024).Фото: из документов контракта; ЕИС Закупки