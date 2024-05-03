Во владимирских Палатах открылась удивительная по красоте выставка Галле Выставка проходит в...

Во владимирских Палатах открылась удивительная по красоте выставка "Галле"Выставка проходит в честь основателя стиля арт-нуво - Эмиля Галле. Изобретатель первым применил технику резьбы по многослойному стеклу. Вера Куликова расскажет подробнее.Стекло Галле называют феноменом в искусстве. Впервые столь масштабно представлены разные фирмы-производители, объединенные уникальной авторской технологией декорирования стекла. На выставке можно увидеть и работы самого Эмиля Галле, его учеников и последователейНадежда Пак, старший научный сотрудник ВСМЗ:- Пожалуй, это единственный художник, при жизни которого, его имя и фамилия стали нарицательными, то есть, - при жизни стекло и технику, которую придумал Эмиль Галле, - стали называть стеклом Галле. Позже - по способу Галле или вдохновленный Галле.Надежда Шпак рассказывает: каждая работа сделанная в технике Галле по своему уникальна. Увлеченный химией, Эмиль Галле придумал технологию травления по многослойному стеклу. В своих произведениях он использовал до трехсот различных техник. Повторить сейчас это не может никто. А еще художник увлекался ботаникой, поэтому в его работах - цветы и растения.Надежда Пак, старший научный сотрудник ВСМЗ:- Исследователи творчества Галле они говорят, что стекло Галле - это природа увиденная глазами художника.Собрание предметов разных эпох. Выполненные при жизни Галле и после его смерти, изделия французских художников и российских заводов. Императорского стекольного и Гусевской фабрики Мальцова. В центральном зале экспозиции - предметы из собрания Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково». Вдохновлённые произведениями французского новатора, гусевские художники по стеклу представили на выставке собственную авторскую интерпретацию стиля.Виктория Угрюмова, директор Гусь-Хрустального филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- В технике Галле гусевской хрустальный завод начал работать с первых лет 20-века. И не в прямую работал, копировал эту технику, а творчески ее осмысливал и выпускали изделия и в советский период, и выпускают изделия из стекла Галле и сегодня, но только в авторском эксклюзивном исполнении.Особая гордость гусевских музейщиков - композиция "Мальцов" заслуженного художника России Владимира Касаткина и выполненная им в этой же технике чаша.Вера Куликова, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".