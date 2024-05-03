Во Владимирской области обнаружено около 200 несуществующих сортов семян. Об этом предупреждает...

Во Владимирской области обнаружено около 200 несуществующих сортов семян.Об этом предупреждает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.С начала апреля 2024 года специалистами было проведено 26 выездных обследований по местам торговли семенами сельскохозяйственных растений в городах - Владимир, Ковров, Юрьев-Польский, Муром, Меленки, Александров, Струнино, Киржач и Карабаново.Отмечается, что проконтролирована реализация порядка 1300 партий пакетированных семян овощных культур и 34 партий лука-севка.В итоге выявлена реализация 199 сортов семян сельскохозяйственных растений, не включенных в Госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.Например: морковь сортов «Зайка моя», «Нандрин», «Боро», томат сортов «Цыпочка», «Лось», «Пень», «Пухляш», «Сладкий шар», «Минусинский яблочный», «Минусинские стаканы», «Минусинский бочковой», «Минусинский домашний», «Пасхальное яйцо», огурец сортов «Китайский холодоустойчивый», «Китайская стена», «Цыганский табор» и др.Отсутствие сортов семян в Госреестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания.А также установлено более 33 факта нахождения в реализации порядка 300 кг лука – севка без этикетки, что не позволяет установить информацию о происхождении и производителе семян.Хозяйствующим субъектам объявлены и направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений