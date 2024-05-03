Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.

Во Владимирской области определили лучших экспортёров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Правительства.Так, в конкурсе участвовало 53 компании. Состязания проходили в рамках национального проекта « Международная кооперация и экспорт». Такие результаты показали местные организации:Экспортёр года в сфере промышленности: 1 место – «Ламмин» (Муром)Экспортёр года в сфере АПК: 1 место – завод «Ветеринарные препараты» (Гусь-Хрустальный)Ответственный экспортёр: 1 место – «Дёке Хоум Системс» (Киржач)Лучшая женщина-экспортёр: 1 место – «ТД «БиАгро» (Владимир)Прорыв года: 1 место – НПП «Технофильтр» (Владимир)