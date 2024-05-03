Владимир Зуев, руководитель агротуристического комплекса «Грибово Парк», прокомментировал это событие.

Во Владимирской области откроется глэмпинг-парк за 9,8 миллионов. Владимир Зуев, руководитель агротуристического комплекса «Грибово Парк», прокомментировал это событие.«Это, по сути, комплексное развитие территорий. В нашей стране много хороших мест для внутреннего туризма, но спрос больше, чем предложение», – рассказал мужчина.В посёлке Грибово уже размещены несколько домиков для круглогодичного проживания. Куплена мебель, техника и прочее необходимое. Здесь же возведены объекты рыболовного участка. Осталось лишь благоустроить территорию, построить террасы и оборудовать купели.Точной даты открытия пока нет, как и информации о ценах. Кстати, скоро в регионе появится ещё несколько подобны мест, например, агроусадьба «Петрушино» под Собинкой. На этот глэмпинг был выделен грант в размере 10 миллионов рублей.