Перед судом предстанет житель Вязниковского района.

Перед судом предстанет житель Вязниковского района. Мужчину обвиняют в покушении на грабёж. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл вечером 24 февраля. Правоохранители выяснили, что гражданин был пьян, пришёл в гости к бабушке и стал просить в долг. Пенсионерка денег не дала, и внук решил взять и продать телевизор. Потерпевшая стала сопротивляться, и тогда обвиняемый разбил экран.В настоящий момент уголовное дело в отношении вязниковца передано в суд.